إطلاق «رويا» أول مصرف إسلامي رقمي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف رويا المحلي الإسلامي، عن خططه الرامية إلى إطلاق خدماته في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً بذلك عن حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية، الحديثة والمتطوّرة.

ويهدف رويا، المرخص من المصرف المركزي في دولة الإمارات، إلى الدمج بشكل احترافي وسلس بين التكنولوجيا المتطوّرة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، بما يلبّي متطلبات الأفراد والشركات، على حدّ سواء، كما يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة، صُممت لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة.

وتعدّ دولة الإمارات رابع أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، حيث تمثل الأصول المصرفية الإسلامية 23 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، بحسب مصرف الإمارات المركزي.

وقال ناصر الزعابي رئيس مجلس إدارة رويا «اختيار عجمان كمقرّ رئيس لنا، يعكس التزامنا الراسخ بدعم مجتمعاتنا المحلية النابضة بالحياة والمتطورة باستمرار، كما يُجسد رويا قيمنا التي تركز على الاستثمار الذي يعتمد على القيم والأخلاق والمسؤولية المجتمعية».

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