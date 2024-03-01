نقاشات حول سبل تعزيز استدامة النمو الاقتصادي في ختام «إنفستوبيا»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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اختتمت، أمس، في أبوظبي فعاليات قمة «إنفستوبيا 2024»، وشهدت أعمال اليوم الختامي انعقاد 8 جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة وتحدث خلالها أكثر من 40 متحدثاً من خبراء الاقتصاد والاستثمار، بمشاركة العديد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والشركات ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

وتناولت المناقشات الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز استدامته، والاتجاهات الحديثة والمستقبلية بشأن فرص الاستثمار بقطاعات السياحة والطيران والضيافة والشركات العائلية والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال. كما شهد اليوم الختامي لـ «إنفستوبيا» الإعلان عن النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة.

وكانت هناك جلسة حول «أولويات استراتيجية في عالم متغير: منظور سياسي شامل». وتناولت جلسة بعنوان «التحولات الجذرية في مشهد أسواق رأس المال في الشرق الأوسط» الفرص والممكنات المتاحة بالقطاعات الاقتصادية في المنطقة وأهمية توجيه رؤوس الأموال نحو هذه الفرص. وتضمن اليوم الختامي اجتماع طاولة مستديرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل الأعمال». وناقشت جلسة «ضيافة بلا حدود: رسم مسارات جديدة في الاستثمار السياحي» انتعاش السياحة العالمية بعد جائحة «كوفيد 19».

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