«أريستا العقارية» تطلق «فلل وادي» باستثمارات تتجاوز 500 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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كشفت شركة أريستا العقارية عن مشروعها السكني الجديد فلل وادي، بقيمة استثمارية تفوق الــــ 500 مليون درهم، وذلك خلال فعالية حصرية أقامتها الشركة احتفاءً بالمشروع.

وتقع فلل وادي في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم وبالتحديد في المنطقة 11، الميدان حيث سيتضمن المشروع 30 مسكناً حصرياً مصممة بشكل مبتكر. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بحلول عام 2026.

وتم تصميم هذه المساكن من جانب شركة «إتش بي إيه الهندسية»، ويشارك في التصميم الخارجي للمشروع شركة «كوبرز هيل» ذات الخبرة التي تزيد على 40 عاماً. وقال ساجال غانغ، الشريك المؤسس في شركة أريستا العقارية، إن سوق الفلل الفاخرة في دبي يشهد ازدهاراً متزايداً نظراً لما تتمتع به الإمارة من طبيعة عالمية واقتصاد حيوي ومزدهر. وقد أدى التدفق الكبير للأفراد ذوي الإمكانات المالية الكبيرة على المدينة إلى زيادة طلب المستثمرين على المساكن الفخمة، مما عزز مكانة العقارات السكنية الفاخرة كركيزة أساسية للمشهد العقاري في دبي.

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