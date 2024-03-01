«إمباور» تتبنى استراتيجية لتعزيز التوطين في صناعة «تبريد المناطق»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حرصها على تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في المؤسسة في إطار استراتيجية مرنة تركز بشكل مباشر على استقطاب الكفاءات الوطنية من جهة وتمكينها من الانخراط في العناوين الوظيفية المرتبطة بالإدارة والإنتاج والتوزيع والتطوير والبحث العملي.

وشهدت المؤسسة تزايداً في عدد المواطنين والمواطنات حتى ديسمبر 2023، حيث تخطت نسبة التوطين 15% من إجمالي الموظفين. وبلغت نسبة العنصر النسوي من المواطنات بلغ 45%، بينما بلغت نسبة المواطنين من الرجال 55%.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «إن التوطين واستقطاب الخبرات الإماراتية المؤهلة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» في التوظيف منذ تأسيسها، حيث نرى في أبناء الوطن الاستثمار الأمثل، مؤكداً أن المؤسسة تبدي اهتماماً خاصاً باستقطاب وتدريب المواطنين من الجنسين بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم لأداء المهام المنوطة بهم بكفاءة، حيث تتبنى «إمباور» أفضل الممارسات على هذا الصعيد لبلوغ الغايات الوطنية المنشودة بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة تجاه أبنائها المواطنين، وشهد 2023 نسبة زيادة 3.8% في عدد المواطنين بالإدارات العليا عن 2022». وأضاف: «نؤمن أن كوادرنا الإماراتية هي عماد نجاحنا لضمان مواصلة مسيرة تميز المؤسسة وريادتها عالمياً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز