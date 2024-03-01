«بروج» توسع حضورها العالمي نحو أسواق عالية النمو

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت أمس شركة بروج «بي ال سي»، افتتاح مكتبين جديدين لها في كينيا وجمهورية كوريا، وذلك في إطار مبادرة استراتيجية لتوسيع حصتها السوقية في المناطق الجغرافية عالية النمو.

وتسهم مكاتب بروج للمبيعات والتسويق في سنغافورة، إضافة إلى التواجد الميداني في كينيا وجمهورية كوريا من خلال مكتبيها الجديدين، في توسيع مبيعات حلول البنية التحتية الدولية المتكاملة وتعزيز سلسلة التوريد التابعة للشركة، والتي تضم حالياً 14 مكتباً دولياً متواجدة في الأسواق الرئيسية في الإمارات، والصين، ومصر، والهند، واليابان وجنوب شرق آسيا.

ويتماشى التوسع الأخير للشركة مع نهج أعمالها المتميز الذي يركز على التعاون الوثيق مع العملاء والمستخدمين النهائيين على امتداد سلسلة القيمة.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لدى شركة بروج: يؤكد قرارنا بشأن افتتاح مكتبين جديدين في كينيا وجمهورية كوريا على التزامنا بتحقيق النمو المستدام وخلق القيمة المضافة في الأسواق الاستراتيجية عالية النمو.

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