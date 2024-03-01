«كينيا للشحن الجوي» تسير رحلات من مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي انضمام شركة طيران كينيا للشحن الجوي إلى قائمة شركات الشحن العاملة من مطار الشارقة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تمكين مكانة المطار الرائدة كمركز دولي للشحن، وفق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات الخاصة بقطاع الشحن الجوي.

ونظمت الهيئة حفل استقبال، بحضور علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وكوسماس كيموتاي سيجي، المفوض بالأعمال في السفارة الكينية في أبوظبي، وآلان كيلافوكا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية، ومجموعة من المديرين والممثلين عن الهيئة، وشركة كينيا للشحن الجوي.

وستسير الناقلة الكينية 4 رحلات شحن مباشرة كل أسبوع من العاصمة الكينية نيروبي إلى مطار الشارقة باستخدام طائراتB737F. وقال علي المدفع: تحرص هيئة مطار الشارقة على تطوير الجانب اللوجستي من أعمال المطار وتعزيز خدمات الشحن، التي يوفرها لمتعامليه، مدعومة باستراتيجية متينة وضعت لتمكين مكانة المطار على خريطة السفر والشحن الجوي.

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