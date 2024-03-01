«دو» تعمل على الارتقاء بمعايير الأمن السيبراني للاتصالات بالتعاون مع «مايكروسوفت»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، أمس إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة مايكروسوفت لاعتماد أحدث حلولها الموحّدة والمتطورة في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المدارة ومعلومات إدارة التهديدات الرقمية. ويهدف الجانبان من خلال هذا التعاون إلى إحداث ثورة في ممارسات الأمن السيبراني المعتمدة في قطاع الاتصالات، بما يضمن أعلى مستوى من الحماية لشبكة دو وبيانات عملائها.

وقال يعقوب الزرعوني، مدير إدارة تنفيذي - أمن المعلومات وإدارة المخاطر ومركز العمليات الذكية في دو: «نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مايكروسوفت إلى تحقيق هدفنا المتمثل بتحقيق التميز وتحسين جودة وكفاءة ممارسات الأمن السيبراني على مستوى القطاع. ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بتعزيز موثوقية الخدمات التي نقدمها لعملائنا بما ينسجم مع توقعاتهم وتطلعاتهم. وسيسهم اعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني من مايكروسوفت والاستفادة من خدماتها المدارة ومعلومات إدارة التهديدات الإلكترونية، في ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الحماية والأمان على مستوى القطاع».

وبالإضافة إلى اعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني، ستستفيد دو من محفظة متكاملة من الخدمات المدارة التي تقدمها مايكروسوفت، والتي توفر مستوى متقدماً ومتخصصاً من المتابعة والمراقبة المستمرة لأنظمة الحماية والأمان. وسيعمل هذا الدعم المخصص على تمكين الكشف الاستباقي والاستجابة سريعاً للتهديدات المحتملة، بما يضمن الحد من أي تأثير محتمل على عمليات دو.

وقال يزن الخصاونة، مدير إدارة الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت: «نتطلع للتعاون مع دو وتزويدها بأحدث حلولنا الموحدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات المدارة وإدارة معلومات التهديدات الإلكترونية بما يتيح للشركة تعزيز منظومتها الدفاعية ضد التهديدات الإلكترونية وتوفير أعلى مستوى من الحماية لعملائها.

شراكة مع إريكسون

من ناحية أخرى، أعلنت إريكسون ودو، دخولهما في شراكة استراتيجية لتوفير شبكات الجيل الخامس الخاصة من إريكسون، وهي شبكات لاسلكية تتيح توفير خدمات ذكية لقطاعي الحكومة والمؤسسات في دولة الإمارات.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو:»تعد شراكتنا الجديدة هذه مع إريكسون خطوة مهمة لتعزيز مستوى عروضنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات المتمثلة في دعم بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وستلعب الحلول الخلوية الخاصة من إريكسون دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز استراتيجيتنا، وجهوزيتنا للاستجابة لاحتياجات عملائنا من الهيئات الحكومية ومؤسسات الأعمال. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح أمامنا آفاقاً تحويلية كبيرة لتعزيز عروضنا للمؤسسات، والمساهمة بتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد«.

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