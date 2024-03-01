«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدشن أول مركز بيانات بالمنطقة يعمل بالطاقة المتجددة في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تدشين أول مراكز بيانات في القطاع الصناعي تعمل كلياً بالطاقة المتجددة في مقراتها في جبل علي والطويلة، التي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة.

وستسهم مراكز البيانات الحديثة في تمكين لشركة من تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50 % من خلال تحسين توزيع الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة عمليات التبريد والاعتماد على أحدث أنواع البنية التحتية للحوسبة.

وستتعاون الشركة مع مزود التكنولوجيا المحلي ساينتكنيك لإنشاء مراكز البيانات التي تعتبر ركيزة أساسية في الخطة للتحول الرقمي للشركة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالعمليات عبر تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووسائل التحول الرقمي الأحدث عالمياً.

وتستهلك عمليات الحوسبة حوالي 7 % من استهلاك الكهرباء في كافة أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 13 % بحلول عام 2030 وفق ما ذكرته المفوضية الأوروبية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلتزم الشركة بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتنا من خلال العمل على استخدام مراكز البيانات الحديثة إلى جانب أنظمة الحوسبة السحابية المستخدمة حالياً لتحسين الاستدامة البيئية للبنية التحتية لعمليات الحوسبة. ويعتبر بناء مراكز البيانات الحديثة في الموقع خطوة مهمة لإرساء الأسس لمنظومة متطورة تدعم الابتكار في القطاع الصناعي في الإمارات».

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