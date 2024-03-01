تزويد شركات «دبي المالي العالمي» بأدوات مواجهة المخاطر السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونها مع التحالف السيبراني العالمي (GCA)، لتزويد المهنيين والشركات الصغيرة العاملة في المركز بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني. ويدعم هذا التعاون الشركات الصغيرة في إعداد استراتيجيات عملية، تساعدها على مواجهة المخاطر السيبرانية المترتبة على أعمالها جرّاء استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت.

ومع احتضان المركز لما يزيد على 5,500 شركة مسجلة نشطة، و41,500 مهني، يأتي هذا التعاون على خلفية الدراسات التي تكشف عن المخاطر المستمرة للتهديدات السيبرانية في دولة الإمارات. ووفقاً لبحث أجراه معهد الشرق الأوسط، فقد تم تسجيل أكثر من 71 مليون هجوم سيبراني خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2023. علاوة على ذلك، ستوفر المبادرة المشتركة بين المركز والتحالف، مصادر قيّمة ومجانية لتعزيز خبرات الأمن السيبراني لمجتمع الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، سيقدم التحالف السيبراني العالمي مجموعة أدواته الخاصة بالأمن السيبراني للشركات الصغيرة – التي طورها بالتعاون مع ماستر كارد - في كلية مهارات المستقبل التابعة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتشكّل الأكاديمية كذلك مركزاً شاملاً للمعرفة وحلول التعلم والتميز للمجتمع، ليس لتطوير الكوادر المهنية الحالية فحسب، وإنما أيضاً لدعم وتعزيز مهارات المواهب المستقبلية.

وقال كريستيان كونز الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا التعاون مع التحالف السيبراني العالمي لدعم قدرات الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني في المركز المالي، ودولة الإمارات عموماً. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء مستقبل رقمي مرن، قائم على المعرفة والابتكار والالتزام المشترك بتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني. وتتماشى رسالتنا في كلية مهارات المستقبل التابعة للمركز، مع رؤية التحالف السيبراني العالمي في توفير بيئة رقمية آمنة، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير أفضل مهارات الأمن السيبراني للمتعلمين، وضمان سلامة مجتمع المهنيين والشركات في بيئات العمل الرقمية».

من جانبه، قال براين كيوت مدير برنامج القدرات والمرونة لدى التحالف السيبراني العالمي: «يسعدنا توفير مجموعة أدوات الأمن السيبراني المخصصة للشركات الصغيرة، من خلال كلية مهارات المستقبل التابعة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتعد هذه المجموعة مورداً حيوياً بالغ الأهمية للشركات الصغيرة وروّاد الأعمال، حيث يساعدهم تطبيق تدابير النظافة السيبرانية الواردة في مجموعة الأدوات على تقليل مخاطر برامج الفدية والهجمات السيبرانية بشكل كبير».

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