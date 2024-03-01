«مورجان ستانلي» تفتتح مكتباً جديداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «مورجان ستانلي» عن افتتاح مكتب جديد في أبوظبي، في خطوة جديدة تسهم في تعزيز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتؤكد على التزامها المستمر بهذه المنطقة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها في المنطقة منذ سنوات طويلة، حيث تزاول أعمالها من خلال مكاتبها في الرياض ودبي وقطر منذ عام 2006.

وقالت كلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورجان ستانلي: «يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو توسيع حضورنا في المنطقة وتعزيز التزامنا بها من خلال افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي. وفي ضوء ما تشهده الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نشاط قوي ونمو مستمر بالتوازي مع جهود التنويع الاقتصادي، تقف المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة تحمل الكثير من الفرص الواعدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين».

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «نرحّب بافتتاح مورجان ستانلي، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي، لمكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي الذي يعتبر واحداً من أهم المراكز المالية العالمية في الوقت الراهن. تؤكد هذه الخطوة على مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن فرص استراتيجية لتعزيز نمو أعمالها».

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