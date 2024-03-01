سوق دبي المالي الأفضل خليجياً في فبراير بارتفاع %3.35

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال شهر فبراير على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة للنتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2023.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.35% خلال فبراير 2024، ليقفز من مستوى 4169.08 نقطة في نهاية يناير الماضي، وصولاً إلى 4308.77 نقاط في آخر جلسات فبراير، ليربح رأسماله السوقي نحو 19 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.55 مليار درهم في نهاية تداولات يناير الماضي إلى 730.44 مليار درهم بآخر جلسات فبراير 2024.

المؤشرات الخليجية

وتصدر سوق دبي المالي مؤشرات الأسواق الخليجية، التي شهدت ارتفاعاً في الأداء خلال فبراير 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 3.2%، وبورصة السعودية 3.1%، والكويت 1.8%، في المقابل تراجعت بورصة أبوظبي 3.1%، والبحرين 1.73%، ومسقط 0.81%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وتصدر سهم «دبي التجاري» ارتفاعات سوق دبي خلال فبراير بـ46.2%، وارتفع «الصناعات الوطنية القابضة» 31.9%، و«الاتحاد العقارية» 26.8%، و«أرامكس» 15.2%، و«إعمار للتطوير» 13.65%، و«الرمز» 14.3%، و«إعمار العقارية» 9.3%، و«تبريد» 8.7%، و«المشرق» 4.6%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم «إي أس جي» 81.4%، و«الشارقة للتأمين» 27.4%، و«رابكو للاستثمار» 21.2%، و«الفجيرة لصناعات البناء» 17.6%، و«إي سفن- أذونات» 10.7%، و«أمريكانا للمطاعم» 10.3%، و«الدار العقارية» 8.4%، و«سيراميك رأس الخيمة» 7.4% خلال فبراير.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال فبراير، ناهزت 30 مليار درهم، موزعة بواقع 22.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و7.94 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 9.24 مليارات سهم، عبر تنفيذ 488.99 ألف صفقة.

الأداء اليومي

وعلى مستوى الأداء اليومي تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2014، في تداولات أمس، وارتفع المؤشر بشكل قوي خلال الجلسات الماضية، بدعم من الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وعزز سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات، أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.39 نقطة، محلقاً إلى مستوى 4308.77 نقاط، ليربح السوق نحو 2.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 728.05 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 730.44 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.15%، في حين استحوذ سهم «دبي التجاري» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 113.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.5% عند 7.31 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بأكثر من 89 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 85.6 مليون درهم،

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 5.9%، و«شعاع كابيتال» 5.2%، و«بنك المشرق» 3.5%، و«دو» 2.25%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 44 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 236.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 192 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9254.81 نقطة، متراجعاً 0.31%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 99 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 91.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «ريسبونس بلس القابضة» 14.8%، و«فودكو الوطنية» 11.45%، و«الشارقة للتأمين» 7.5%، و«الإمارات لقيادة السيارات» 4.3%.

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