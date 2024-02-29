30 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قوية خلال تداولات شهر فبراير الجاري بقيمة تربو على 30 مليار درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في الصعود للشهر الرابع على التوالي محققاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو الماضي.

وتوزعت السيولة خلال شهر فبراير بواقع 22.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.9 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.2 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 488.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 3.35% خلال الشهر الماضي ليغلق عند 4308.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر نسبة صعود منذ صعوده بأكثر من 7% في يوليو الماضي.

وأنهى مؤشر "فادكس 15" تداولات شهر فبراير عند مستوى 9118.52 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بالغاً نحو 9254.81 نقطة. وصعد مؤشر القطاع العقاري بنسبة 5.92% فيما زاد مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 3.5%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال فبراير بنحو 4.3 مليار درهم ليقفل عند 400 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم "الدار العقارية" بنحو 1.37%.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 1.5 مليار درهم، ثم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 1.4 مليار درهم، تلاه "دبي الإسلامي بنحو 804.9 مليون درهم.

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