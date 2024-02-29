الإمارات للشحن الجوي تتوقع 8 % نمواً في عملياتها خلال 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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توقعت الإمارات للشحن الجوي نمواً بنسبة تصل إلى 8 % في عملياتها خلال العام 2024.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن قطاع الشحن في دولة الإمارات يلعب دوراً حيوياً مع تحقيقه معدلات نمو مستمرة، مؤكداً الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع الشحن الجوي في الإمارات على صعيد حركة التجارة العالمية.

وأوضح أن قطاع الشحن في الدولة حقق نتائج إيجابية خلال السنوات القليلة الماضية مع معدلات نمو تراوحت بين 20 % و25 % سنوياً، بفضل تمتع الدولة ببنية تحتية عالمية، إضافة إلى ربط جميع مطارات الدولة بالموانئ، وهو ما يسهل عمليات الشحن البحري- الجوي بين دولة الإمارات وجميع دول العالم.

140 وجهة

وأشار نبيل سلطان، إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» تواصل دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية منذ نحو أربعة عقود، وتخدم أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست، وتربط بين الأشخاص والشركات بالبضائع التي يحتاجونها من خلال بنية تحتية حديثة في محطتيها للشحن في مركزها الرئيسي بدبي.

وأكد أن أسطول «طيران الإمارات» يتجاوز 250 طائرة من طائرات الركاب «بوينج 777» و«إيرباص A380» وجميعها طائرات ذات جسم عريض بسعة شحن لكل طائرة لا تقل عن 20 طناً، مشيراً إلى أن 70 % من البضائع والسلع تنقل على طائرات نقل الركاب، والباقي على 11 طائرة شحن من طراز «بوينج 777F».

ولفت إلى أن الإمارات للشحن الجوي طوّرت على مر السنين قدراتها الرائدة في السوق في العديد من المجالات اللوجستية الجوية المتخصصة الرئيسية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا والمرافق والمعدات والموارد البشرية، مع استمرار العمل بالتعاون مع العملاء والشركاء لتطوير حلول عالية الكفاءة والفاعلية.

مركز لوجستي

وأشار إلى أن الإمارات للشحن الجوي تواصل العمل لتعزيز مكانة دبي كأكبر مركز لوجستي في العالم، وتوسيع أسطولها وشبكتها لتقديم خدمات أفضل للعملاء العالميين تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشدد نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن على أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الحضور يهدف إلى دعم قطاع الشحن ورفع مقترحات للمنظمة بالتحديات التي يواجها قطاع النقل والشحن باعتباره من القطاعات الفاعلة والمؤثرة في حركة التجارة العالمية.

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