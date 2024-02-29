شراكة بين «دناتا للسفريات» و«تنمية المجتمع» لتعزيز برامج شهر العسل للمواطنين

المصدر: ‏ دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مجموعة دناتا للسفريات اتفاقية شراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتوفير مجموعة جديدة من برامج سفر شهر العسل المخصصة للمواطنين. وتتماشى المبادرة المشتركة مع برنامج «أعراس دبي»، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج، وذلك ضمن مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «سعدت بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة دناتا للسفريات وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى جانب معالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، لوضع أسس شراكة جديدة بين الطرفين. تنسجم هذه الشراكة مع مبادرة «أعراس دبي» الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري من خلال تخفيف الأعباء المالية للمقبلين على الزواج، ما يعيد التأكيد على التزامنا بدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 لتعزيز مجتمع متماسك ومزدهر».

وحضر توقيع الاتفاقية، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا، ووقع الاتفاقية راشد العوضي نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات، وحريز المر بن حريز، الرئيس التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من هيئة تنمية المجتمع ومجموعة دناتا للسفريات.

وتقدم مجموعة دناتا للسفريات بموجب الاتفاقية، عروضاً خاصة وخصومات على السفر وخطط سداد مرنة والعديد من المزايا الأخرى للمواطنين الإماراتيين الراغبين في السفر إلى مجموعة من أشهر وجهات شهر العسل.

ويقدم برنامج «أعراس دبي» حزمة من المحفزات التي تساعد في خفض كلفة النفقات المرتبطة بالتخطيط للزواج، ما يساعد على وضع أسس قوية لدعم المقبلين على الزواج وبناء أسرهم من خلال مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المالي والاجتماعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الاتفاقية تمثل إضافة مهمة لمبادرة «أعراس دبي»، مشددة على الدور المهم الذي تلعبه كافة المؤسسات والجهات العاملة في الدولة في تعزيز وتوسيع المبادرات المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع، ويحقق أهداف أجندة دبي الاجتماعية.

وقالت: «من شأن هذا التعاون مع مجموعة دناتا للسفريات أن يعزز مميزات مبادرة أعراس دبي وخدماتها التي تغطي جميع تكاليف حفلات الزفاف لتخفيف الأعباء المالية، وبالتالي تشجيع المواطنين على تكوين أسر جديدة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. ونتطلع إلى مشاركة مزيد من الشركات ورجال الأعمال في دعم هذه المبادرة وغيرها من المساعي المجتمعية التي تعزز التكافل الاجتماعي داخل الإمارة».

ومن جانبه قال راشد العوضي، نائب رئيس أول مجموعة دناتا للسفريات: «يتمحور تركيزنا في دناتا للسفريات دائماً على توفير منتجات وخدمات متميزة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان حصولهم على أقصى استفادة من رحلاتهم. ونحن فخورون بالعمل مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لتسهيل سفر المواطنين لقضاء شهر العسل، ودعم جهود خطط التنمية في دبي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33. وستتضمن عروضنا المقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، خصومات إضافية، والتنقل الخاص من وإلى المطار، ودخول الصالات، وغير ذلك الكثير. وستتوفر هذه العروض حصرياً للمواطنين الإماراتيين ويمكن حجزها عبر قنوات دناتا للسفريات على الإنترنت وشبكتها الواسعة في مختلف أنحاء الدولة».

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