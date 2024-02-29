كمبوديا: نسعى إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أكد وزير الدولة بوزارة التجارة في كمبوديا، تكريث كامرانج، أن كمبوديا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإمارات، مضيفا أنه يمكن لمنتجات كمبوديا أن توفر سلعاً استهلاكية أفضل لشعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك للإماراتيين.

وتابع كامرانج: «باعتبارها مركزًا تجاريًا عالميًا ومركزًا ماليًا إقليميًا، يمكن لدولة الإمارات أيضًا توفير أفضل منصة لكمبوديا للاندماج في سلسلة التوريد الدولية». وذكر أن المركز التجاري بين كمبوديا والإمارات سيكون هو المفتاح لفتح العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وستكون مرحلة مهمة للترابط وتعزيز التجارة والاستثمار بين المجتمعات الصناعية والتجارية.

جاءت تصريحات تكريث كامرانج خلال الافتتاح والتشغيل الرسمي للمركز التجاري بين كمبوديا والإمارات، في أبوظبي، والذي يأتي كخطوة رئيسية في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين البلدين.

ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا حيز التنفيذ رسمياً خلال الفترة الماضية. وتستهدف الاتفاقية زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.

وتعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وفي يونيو 2023، أبرمت الإمارات وكمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية، وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام.

وقالت تشانغ تشينلينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وانرود»، إن «وانرود» ستقوم بدور وكالة التشغيل المعتمدة رسميًا للمركز التجاري الكمبودي الإماراتي، وهي ملتزمة بتعزيز التجارة والاستثمار على طول الحزام والطريق وحتى في جميع أنحاء العالم منذ إنشائها.

وتقع المراكز التجارية الثلاثة الأولى في دبي وأبوظبي، وستصبح هذه المراكز مؤسسات هامة للتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين.

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