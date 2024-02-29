مؤشر سوق دبي يتجاوز 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2014، وارتفع المؤشر بشكل قوي خلال الجلسات الماضية، بدعم من الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وعزز سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات الخميس، وصعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.39 نقطة، محلقاً إلى مستوى 4308.77 نقاط، ليربح السوق نحو 2.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 728.05 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 730.44 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس.

وقاد سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.15%، في حين استحوذ سهم «دبي التجاري» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 113.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.5% عند 7.31 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بأكثر من 89 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 85.6 مليون درهم،

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «وطنية إنترناشيونال» 5.9%، و«شعاع كابيتال» 5.2%، و«بنك المشرق» 3.5%، و«دو» 2.25%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 44 مليون درهم الخميس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 236.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 192 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الخميس، عند مستوى 9254.81 نقطة، متراجعاً 0.31%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، جاذباً 99 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 91.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «ريسبونس بلس القابضة» 14.8%، و«فودكو الوطنية» 11.45%، و«الشارقة للتأمين» 7.5%، و«الإمارات لقيادة السيارات» 4.3%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.84 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و553.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.9 ألف صفقة.

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