«كيو القابضة» تبرم صفقة استحواذ ناجحة على 6 شركات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرمت مجموعة كيو القابضة بنجاح اتفاقية بيع وشراء مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية، وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ مجموعة كيو القابضة على 100% من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.

كما تشمل الصفقة أيضاً إصدار إجمالي 25.627.000.000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من شركة إيه دي كيوللاستثمارات العقارية والفندقية التي ستحصل على 17.087.770.000 سندات قابلة للتحويل إلى 6.328.803.704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة آي إتش سي كابيتال القابضة التي ستحصل على 8.539.230.000 سندات قابلة للتحويل إلى 3.162.677.778 سهم جديد في رأس مال الشركةوذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.

وستساهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال الشركة إلى 16.347.080.368 درهم عن طريق إصدار 9.491.481.482 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل من المؤسستين. وتعكس زيادة رأس المال الناتجة عن الاتفاقية، التزام مجموعة كيو القابضة بالنمو المستدام، وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جديدة.

وقال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيو القابضة: «يمثل إكمال الاتفاقية مع شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة إنجازاً رئيسياً بالنسبة لمجموعة كيو القابضة، ويسلط الضوء على قدراتنا التنافسية في الأسواق العقارية والمالية التي تتميز بالديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبعاً لإتمام هذه الصفقة، سنواصل إعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد العقاري لإمارة أبوظبي، مع وضع معايير جديدة في مجال الاستثمار الاستراتيجي الذي يتوافق مع خطط التنمية الشاملة للدولة. علاوة على ذلك، سينعكس التوسع الكبير في محفظتنا الدولية على زيادة طموحاتنا في مجال التطوير العقاري وستظل أهدافنا الأساسية قائمة، بحيث تشمل تعزيز المشاريع القائمة وتطويرها ودمج الأنظمة المستدامة في رؤيتنا الاستراتيجية. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يسعدنا أن نعلن عن تغيير العلامة التجارية للشركة لتصبح تحت اسم»مدن القابضة«وذلك بعد موافقة اجتماع الجمعية العمومية، ويأتي هذا القرار في أعقاب التزام الشركة المستمر بتنويع محفظتها، وتوسيع تأثيرها، وتحقيق انتشار أوسع».

وأعرب بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيو القابضة عن فخره بإنجاز عملية الاستحواذ بقوله: «تمثل اتفاقية الاستحواذ تحولاً كبيراً في نهج أعمال كيو القابضة، حيث تمثل كل من شركة إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية وشركة آي إتش سي كابيتال القابضة شركاء استثمار بارزين على المستوى الإقليمي. ولا شك في أن استحواذنا على هذه الأصول والتحويل اللاحق للسندات يرسي معايير جديدة لإمكانات الاستثمار الاستراتيجي، وهذا ما يمكّن كيو القابضة»قريباً تحت اسم مدن القابضة«من تقييم تطلعاتها من خلال التوسع والدخول في قطاعات جديدة وأسواق دولية جديدة. ونحن ملتزمون بإكمال مسيرة النمو في القطاع العقاري، كما أننا واثقون من أن هذه الاتفاقية ستعزز حضورنا الرائد في السوق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز