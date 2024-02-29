إعلان تأسيس «مجموعة جلف كرافت»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «جلف كرافت»، لصناعة اليخوت والقوارب، عن تأسيس «مجموعة جلف كرافت»، في خطوة تنضوي على نقلة استراتيجية نحو تعزيز موقعها الريادي العالمي في قطاع صناعة اليخوت والقوارب.

وجاء الإعلان عن تأسيس مجموعة جلف كرافت، والذي جاء خلال مؤتمر صحفي في اليوم الأول من معرض دبي العالمي للقوارب، مقدمة لانطلاقة استراتيجية شاملة لجهود «جلف كرافت» التوسعية في أسواقها الرئيسية مع حرصها على ترسيخ إرثها في إبراز تميز علامة «صنع في الإمارات» على الصعيد العالمي. وتهدف الهيكلية الجديدة أيضاً إلى تبسيط العمليات الداخلية عبر توحيد كل من شركة «جلف كرافت» و«حوض بناء السفن»، بالإضافة إلى «جلف كرافت المالديف» ضمن إطار جديد يتمثل في «مجموعة جلف كرافت».

وقال محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة جلف كرافت»: «توحيد أعمالنا التجارية المتمثلة في شركة «جلف كرافت» و«حوض بناء السفن» و«جلف كرافت المالديف» تحت مظلّة «مجموعة جلف كرافت»، يؤكد أننا على أتم الاستعداد لتحقيق مزيد من النجاحات. وهذا الإعلان يمثل بداية فصل جديد في رحلتنا نرسّخ من خلاله موقع مجموعة جلف كرافت كركيزة محورية تنطلق منها كافة أعمالنا».

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