أحمد بن سعيد: رؤية القيادة دبي مركزاً عالمياً للتميز بالخدمات البحرية

المصدر: دبي- البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، والتي تستمر حتى 3 مارس المقبل في دبي هاربر بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة.

وأكد سموه أن معرض دبي العالمي للقوارب بات أحد الأحداث العالمية الرائدة التي ترسخ مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رئيسية، مشيراً سموه إلى امتلاك دبي بنية تحتية عالمية وفق أرقى المواصفات والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لتحول دبي إلى مركز للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال.

وقال سموه على موقع التواصل «اكس»: «افتتحت اليوم (أمس) معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين، الذي يستضيف أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة».

وأضاف سموه: «ويؤكد هذا الحدث مكانة دبي كوجهة بحرية عالمية رائدة في البنية التحتية التي تلبي أعلى المعايير الدولية، التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة للتميز في الخدمات البحرية، تماشياً مع أهداف الأجندة الاقتصادية لدبي D33 لجعل المدينة واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال».

وقام سموه بجولة في الموقع المخصص للمعرض في «دبي هاربر»، يرافقه سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتضم الدورة الثلاثون من الفعالية الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط أكثر من 1,000 علامة من 55 دولة، وتجمع الشركات الرائدة في القطاع البحري مع أكثر من 200 خبير متخصص يعتزمون تقديم عروض مائية استثنائية، وشهد اليوم الأول من المعرض 46 عملية إطلاق مختلفة تضمنت يخوتا جديدة لكل من Behnemar وSunseeker وAzimut.

وخلال الافتتاح، قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بزيارة قسم سوبر يات أفينو، الذي يضم أبرز قادة القطاع العالميين ونخبة من مصنعي القوارب في دولة الإمارات بما يشمل Lürssen Yachts وAzimut وBenetti. وتبرز شركة جلف كرافت، شريك معرض دبي العالمي للقوارب والتي تخطط لعرض 11 قارباً في الدورة الحالية للمعرض، من بين الشركات المحلية البارزة المشاركة في الفعالية.

واطلع سموه خلال الجولة على أحدث الاتجاهات العالمية في عالم القوارب من الممثلين عن شركات تصنيع المعدات البحرية المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ممثلين عن شركات التجهيزات العاملة في قطاع نمط الحياة البحرية الفاخر مثل كارتر آند وايت، واليوسف موتورز الموزع الحصري في دولة الإمارات للعلامة التجارية ياماها.

وبالإضافة إلى العروض البحرية والبرية، يقدم معرض دبي العالمي للقوارب مجموعة من الفعاليات المناسبة للعائلات، بما يشمل معرض هايبر كار أفنيو الذي يضم تشكيلة مميزة من السيارات الاستثنائية والنادرة، فضلاً عن منطقة مخصصة للرياضات المائية تقدم مجموعة من الأنشطة الممتعة بما فيها ركوب الجيت سكي، والفلاي بورد، والزلاجة المائية الكهربائية، إلى جانب مسابقة لصيد الأسماك في المنطقة المخصصة للأطفال. كما يمكن للضيوف زيارة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص ومنطقة «إماراتي بفخر» التي تسلط الضوء على الشركات والمنتجات البحرية المبتكرة في دولة الإمارات. وشهد المعرض أول سباق للبدلات النفاثة على مستوى العالم في دبي هاربر، بمشاركة متنافسين من 8 دول، بما في ذلك الإماراتي أحمد الشحي، حيث استخدم المشاركون في الفعالية محركات نفاثة للتنقل في مسارات محددة.

ويحظى أصحاب القوارب والكباتن والغواصون والزوار من التجار بفرصة دخول المعرض مجاناً عند التسجيل.

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