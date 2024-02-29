«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 5 مشاريع في المعرض

المصدر: دبي – وام

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه 5 مشاريع محلية إماراتية متخصصة بمختلف المجالات التي تنضوي ضمن القطاع البحري، لتشارك في معرض دبي العالمي للقوارب 2024، الذي يعد أكبر وأهم معرض للقوارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر الوجهة البحرية للمصنعين والموردين للقاء رواد قطاع اليخوت.

ازدهار القطاع

وتم اختيار المشاريع، وفقاً لما تظهره من إمكانات واعدة من شأنها المساهمة في ازدهار القطاع البحري في دولة الإمارات، وتضمنت القائمة «شركة» ألترا مارين، وشركة بيرثنيج لإدارة وتشغيل المراسي بنظام ذكي وموحد داخل الدولة وخارجها، وشركة س.ت. مارين المتخصصة بتأجير أدوات الترفيه والمعدات الرياضية وقوارب النزهة والسفن وشركة إيجار القوارب المتخصصة بخدمات تأجير القوارب والسفن السياحية، وشركة سي اند ساند لتجارة الدراجات وأدوات الصيد.

وتستعرض هذه الشركات في المعرض العالمي منتجاتها وخدماتها البحرية المميزة، التي تعكس التزامها بالابتكار والتطور، مما يعزز فرص نموها لتؤدي دوراً حيوياً في القطاع البحري في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مساهمتها في تعزيز قطاعات السياحة والتجارة، والخدمات.

تعزيز النمو

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يسهم تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع البحري في دولة الإمارات في تعزيز نمو وازدهار عدة قطاعات، لذا نحرص على دعم مشاركة هذه الشركات الرائدة في معرض دبي العالمي للقوارب، ونتطلع إلى الحلول البحرية والملاحية المبتكرة التي سيعرضونها أمام زوار المعرض».

وأكدت التزام صندوق خليفة بدعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت: «يشمل دعم صندوق خليفة لمنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نطاقاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية، ونسعى جاهدين أن يسهم دعمنا في إلهام رواد الأعمال المبدعين بأفكار جديدة ومميزة تعزز نجاح مشاريعهم خلال رحلتهم الريادية».

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