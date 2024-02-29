21 شركة إيطالية تقدم أحدث الحلول

المصدر: دبي - البيان

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يعرض رواد الصناعة البحرية الإيطالية أحدث ابتكاراتهم ضمن «جناح إيطاليا» الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية، في معرض القارب. وتقدم الشركات عرضاً شاملاً للحلول الميكانيكية والتكنولوجية والتصاميم الخارجية والداخلية والمكونات الرائدة في الصناعة، ويضم الجناح 21 شركة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا في الإمارات: يسعدني أن أشهد في معرض دبي الدولي للقوارب العلاقة المتنامية بين إيطاليا والإمارات في القطاع البحري. ومن التصميم بمعايير عالمية إلى الابتكار التكنولوجي إلى الاستدامة، فإن صناعة الملاحة البحرية واليخوت في إيطاليا تجسد القيم والمبادئ الأخلاقية، مؤكداًً على السمعة المرموقة لشعار «صنع في إيطاليا» في الإمارات.

وقال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: يعد معرض دبي الدولي للقوارب أكبر حدث للصناعات البحرية في المنطقة، وهو بمثابة منصة رئيسية للعارضين الإيطاليين لعرض منتجاتهم التي تحمل شعار «صنع في إيطاليا» والمميزة في القطاع البحري. وفي خطوة أخرى تضاف إلى قائمة النجاحات في العلاقة المتنامية بين إيطاليا والإمارات في هذا القطاع.

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