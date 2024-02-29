«المرأة في التجارة الدولية» يعزز مشاريع رائدات الأعمال بدبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ضمن فعالياته المصاحبة الإعلان عن برنامج «المرأة في التجارة الدولية» الإقليمي SheTrades Hub، والذي سيسهم في تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقّع كل من مركز التجارة الدولية ومؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم مذكرة تفاهم لمواصلة تعاونهما ضمن برنامج «المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل البرنامج عمله كمركز موارد لرائدات الأعمال في المنطقة، حيث يقدم التدريب المناسب لهن لاكتساب المهارات لمزاولة الأعمال التجارية، وكذلك الاستفادة من موارد برنامج المرأة في التجارة الدولية، الذي يقوده مركز التجارة الدولية، في ظل وجود الكثير من الفرص للدخول إلى الأسواق بهدف التوسع في أعمالهن.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، ومحمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.

وقالت باميلا كوك-هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: «يجب أن يتمتع نظام التجارة لدينا بالشمولية، لتكتسب النساء المهارات والدعم الذي يحتجن إليه لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق. فيما يساعد برنامج «المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» على ضمان حصول النساء في هذه المنطقة على الموارد اللازمة لتنمية أعمالهن التجارية».

ومن جهته، أعرب محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، عن فخره واعتزازه بالتزام واستمرارية المؤسسة بتقديم الدعم للمرأة لتمكينها في ريادة الأعمال، حيث يعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من مهمة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويتماشى أيضاً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لإيجاد المزيد من الفرص للنساء في العالم حتى يظهرن كل إبداع وتألق في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تمكين رائدات الأعمال من تحقيق النجاح ولعب دور محوري لضمان نمو وازدهار اقتصاد بلدانهن، خصوصاً بعد إعلان الدولة عن تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي لصندوق دعم المرأة بمجال التصدير، الذي يعد مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية بقيمة 50 مليون دولار. ويجسد برنامج «المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز ريادة الأعمال للمرأة.

من ناحية أخرى أكدت الدكتورة باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على ريادة دولة الإمارات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها.

وقالت هاملتون، في جلسة حوارية بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي: «بدون شك، هناك العديد من البرامج المصممة خصيصاً في الإمارات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً دعم مبادرات تمكين المرأة، وهو أمر يضعها في مركز الريادة، حاثة على حذو الإمارات في هذا الصدد، فهناك قلة قليلة من الدول التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد».

يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي مليون شركة بحلول 2030.

وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، بحسب وزارة الاقتصاد.

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