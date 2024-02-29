«العقارات» ترفع سوق دبي لأعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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حلق مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، مسجلاً 4290.38 نقطة، وارتفع مؤشر السوق بـ0.42 % أو ما يعادل 17.83 نقطة، في تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم أسهم شركات العقارات القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 727.6 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 728.05 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، ليربح السوق نحو 427 مليون درهم.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بالحد الأقصى عند 0.359 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي المالي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 70.7 مليون درهم، ليغلق عند 8.1 دراهم، تلاه «دبي التجاري» بسيولة 66.4 مليون درهم، ليغلق السهم عند 7.2 دراهم مرتفعاً 2.1 درهم.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «دبي الوطنية للتأمين» 4.4 %، و«ديار للتطوير» 4.4 %، و«أرامكس» 3.4 %، و«سالك» 2.98 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.2 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 90.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 85.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9283.3 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.05 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.1 ملايين درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 83.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 83.15 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي أسهم «ريسبونس بلس القابضة» 14.7 %، و«الخليج للمشاريع الطبية» 10.5 %، و«الشارقة للتأمين» 6.7 %، و«منازل» 4.5 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 973.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و408.7 ملايين درهم في سوق دبي دبي، وجرى التداول على نحو 610.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 26 ألف صفقة في السوقين.

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