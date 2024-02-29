%50 نمو عائدات «أبوظبي الأول» في الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

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يسعى بنك أبوظبي الأول لزيادة عائدات أعمال البنك في الصين بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026، حيث حقق بنك أبوظبي الأول نمواً بنسبة 50% في أعماله خلال عام 2023، وقام تشانغ ييمينغ، سفير الصين إلى دولة الإمارات، بتسميته مؤسسة مالية موثوقة في الاقتصاد الصيني.

جاءت تصريحات السفير خلال احتفال بنك أبوظبي الأول بالعام الصيني الجديد، بحضور أكثر من 50 من قادة الشركات الحكومية الصينية والشركات التجارية وهيئات التبادل التجاري العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمثل خطط نمو بنك أبوظبي الأول في السوق الصينية تجسيداً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية؛ حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدولة الإمارات، مع توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، كما تعتبر الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي على مستوى دولة الإمارات، وتحتل المرتبة الأولى من حيث حجم التدفقات التجارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للصين، تحتضن دولة الإمارات أكثر من 6000 شركة صينية، وانضمت مؤخراً إلى الكتلة التجارية الموسعة لدول البريكس.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لطالما كانت السوق الصينية من الأولويات الرئيسية لبنك أبوظبي الأول، ونحن ملتزمون بتوسعة نطاق أعمالنا بالتزامن مع تعزيز الروابط بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات وقوة مالية بارزة على المستوى الإقليمي، فإننا في بنك أبوظبي الأول نتطلع قدماً إلى تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، وتوظيف خبراتنا وشبكتنا الواسعة لتحقيق نمو ملموس في كلا السوقين».

من جانبه، قال تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تم افتتاح فرع بنك أبوظبي الأول في شنغهاي خلال فترة الجائحة عام 2022، وأسهم من خلال أنشطته العملية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني. وبصفته أكبر بنك في دولة الإمارات، نأمل أن يستفيد بنك أبوظبي الأول من مزايا الترخيص المحلية الكاملة لتعزيز التعاون مع الصين ودعم الشركات الصينية لإطلاق عملياتها الخارجية في الإمارات، وتوسيع قنوات الاستثمار في الصين، وتعزيز تداول الرنمينبي على المستوى الدولي».

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