«الإمارات دبي الوطني» يدعم هاكاثون InnovAIte للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه لهاكاثون InnovAIte، أول هاكاثون وطني للذكاء الاصطناعي يجريه طلاب لأقرانهم في دولة الإمارات. وتقام هذه المبادرة، التي أطلقها أربعة طلاب من كلية دبي في المرحلة الثانوية، على مدار ثلاثة أيام (1-3 مارس) بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة هيل التعليمية.

وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «سيوفر هاكاثون InnovAIte للجيل القادم فرصة ثمينة لعرض أفكارهم المبتكرة وتوظيفها في إيجاد حلول تدعم المجتمع بدرجة كبيرة، وخاصة مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لا حدود لما يُمكن تحقيقه. ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني نثني على مؤسسي هذه المبادرة، ونتوجه بالشكر والتقدير إلى رعاتها؛ مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة هيل التعليمية، الذين نتشارك معهم الهدف ذاته في تطوير القدرات الرقمية للمواهب الشابة التي سترسم ملامح مستقبل الدولة».

وقال آدي جاين، مؤسس InnovAIte: «نسعى من خلال مبادرة InnovAIte إلى توفير منصة لتمكين الطلاب من التعرف على الذكاء الاصطناعي، وحفزهم على المشاركة في تطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات العالم الحقيقي».

وقال بيتر دافوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هيل التعليمية: «يسرنا الإسهام في رعاية هاكاثون الذكاء الاصطناعي تقديراً منا للروح العالية التي يتحلى بها الطلاب منظمو هذه المبادرة. وتتماشى هذه الرعاية مع التزام مؤسستنا بتنمية مهارات رواد التكنولوجيا المستقبليين. وانطلاقاً من إدراكها للأثر التحويلي لأفكار هؤلاء الطلاب، ستعمل «هيل» على احتضان إمكاناتهم».

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «من خلال تبني روح الابتكار والتعاون، يفخر مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بدعم هاكاثون InnovAIte، وهي مبادرة رائدة لتمكين العقول الشابة من استكشاف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. وباعتباره يهدف لتعزيز التنوع والشمولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، يتماشى الهاكاثون تماماً مع التزامنا برعاية المواهب ودفع عجلة التقدم التكنولوجي. وإذ نتطلع قدماً لاستكشاف الحلول المبتكرة التي ستنبثق عن هذه المبادرة، نحن متحمسون للإسهام في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركائنا».

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