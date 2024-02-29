سلطان بن سليم: نبتكر أفضل الخدمات لتعزيز مكانة دبي على خارطة التجارة العالمية

المصدر: دبي- البيان

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عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لقاءً موسعاً مع أصحاب الشركات الذين يستفيدون من خدمات مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع لها، على متن سفينة الملكة إليزابيث 2 بميناء راشد، وذلك لمناقشة سبل التعاون المثمر لخدمة قطاع التجارة والاقتصاد في إمارة دبي.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في كلمته التي افتتح بها اللقاء، أن دبي هي محور الحركة التجارية وحلقة الوصل بين العديد من دول العالم، وتبوأت مكانة متميزة على خارطة العواصم الاقتصادية العالمية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب، واهتمام وحرص القيادة الرشيدة في توفير الإمكانات ودعم ومتابعة المشاريع التجارية والاقتصادية.

وقال بن سليم: نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من خلال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية على تعزيز مكانة دبي كمركز استراتيجي لاستقطاب الشركات والتجار من مختلف أنحاء العالم بهدف رفع حجم التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في دبي وجعلها محفزة لنمو التجارة والأعمال، موضحاً بأن جهود المؤسسة تواكب توجهات خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع حجم التجارة الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.

وأشار إلى نمو أعمال مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ارتفعت أعداد السفن الخشبية التي دخلت دبي بهدف التجارة في 2023 بنسبة 10 % مقارنة بعام 2022 بإجمالي عدد 11,550 سفينة خشبية تحمل على متنها أكثر من 1.3 مليون طن متري من البضائع والمواد الاستهلاكية بزيادة نسبتها 11 %.

وأوضح بن سليم، أن المؤسسة حريصة على عقد مثل هذه اللقاءات مع التجار والمستثمرين بشكل دوري بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين، والتعرف على المعوقات والمقترحات التي تسهم في تعزيز أعمال التجارة وبيئة الأعمال في الإمارة، وقال: «نبتكر أفضل الخدمات التي تسهم في الحفاظ على مكانة دبي الاقتصادية على خارطة التجارة العالمية».

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