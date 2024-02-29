«بوزيتيف زيرو» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة وتجمع شركاتها التابعة

المصدر: دبي - البيان

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شهد عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، أول من أمس، حفل الإطلاق الرسمي لـ «بوزيتيف زيرو»، الشركة المتكاملة لخدمات ومنشآت الطاقة النظيفة اللامركزية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتنشط في مجال تمكين اقتصاد الطاقة المستدامة في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون عبر تسريع وتسهيل مسيرة التحول المستدام.

حضر الفعالية معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وغنام المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية «بوزيتيف زيرو» في أعقاب إعلانها مؤخراً عن استقطاب استثمار نوعي بقيمة 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) من فريق البنية التحتية المتنوعة لدى شركة «بلاك روك» الاستثمارية. ومن المنتظر أن يعزز هذا الاستثمار نمو الشركة ويدفع قدماً جهودها لتطوير حلول ابتكارية موجهة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال إزالة الكربون، والتي تشمل تقنيات الطاقة اللامركزية، وحلول كفاءة الطاقة، والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة المتنقلة، وغيرها من الحلول التي تدعم تحول الطاقة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والمتمثلة باستحقاقات قمة كوب 28 لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة بضعفين مع حلول العام 2030.

وفي مستهل الفعالية، شاهد الحضور عرضاً تقديمياً حول رؤية «بوزيتيف زيرو» للاقتصاد الخالي من الكربون، وقدرة نموذج أعمالها على تمكين المؤسسات في جميع القطاعات من المشاركة في مسيرة التحول إلى الطاقة النظيفة ووضع حجر الأساس لاقتصاد مستقبلي مستدام. كما شارك إدوارد وينتر، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للبنى التحتية المتنوعة لدى شركة «بلاك روك»، في الفعالية من خلال كلمة ألقاها أمام الحضور.

وقال محمد عبدالغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»: تُشكل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل في العالم بحلول عام 2050، مصدر الإلهام الأول الذي نسترشد به في كافة أعمالنا وأنشطتنا. وقد شجعتنا هذه المستهدفات الواضحة والطموحة على تأسيس منصة متكاملة وقادرة على تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة ودعم التقدم الاقتصادي بأساليب مبتكرة ومستدامة في آن واحد.

وأضاف: مع إعلان بوزيتيف زيرو اليوم عن هويتها وعلامتها التجارية الموحدة، وفي ظل الدعم الكبير من جانب قيادتنا الرشيدة ومن شريكنا الاستثماري الجديد، فكلّنا ثقة أننا نمتلك كافة المقومات لتحقيق نمو سريع في دولة الإمارات والمنطقة ككل من أجل نشر رسالتنا وتحقيق الالتزامات التي وضعتها حكومات المنطقة لزيادة سعة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف وكفاءة الاستهلاك بضعفين، ما سيسهم بتقليص استهلاك الوقود الأحفوري.

وتشكلت «بوزيتيف زيرو» عبر توحيد أعمال 3 شركات هي: «سراج باور»، و«طاقة سوليوشنز» لخدمات الطاقة ؛ وشركة «هايبر إنيرجي»، لأنظمة البطاريات وتخزين الطاقة المستدامة.

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