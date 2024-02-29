«ديلويت»: ارتفاع أسعار عقارات دبي %18 والإيجارات %26 في 2023

المصدر: دبي - البيان

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نشرت ديلويت، شركة الخدمات المهنية العالمية، تقريرها العقاري السنوي لعام 2023، الذي أكد الأداء القوي الذي أظهرته دبي في جميع قطاعات السوق، لا سيما سوق العقارات السكنية الذي سجل معدل نمو كبيراً العام الماضي. وارتفعت أسعار بيع العقارات بنسبة 18 %، بينما قفزت معدلات الإيجار إلى 26 % مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار تقرير ديلويت إلى استمرار هيمنة المشترين نقداً على سوق العقارات السكنية، مع زيادة ملحوظة في معاملات استئجار الفيلات والمنازل بفعل ارتفاع الطلب على هذه العقارات، الأمر الذي دفع أسعار الفيلات إلى الارتفاع بنسبة أعلى من ارتفاع أسعار الشقق السكنية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت أيضاً أسعار الإيجارات. ويتوقع تقرير ديلويت استمرار هذا الاتجاه خلال العام الحالي. وبالنسبة لقطاع التجزئة، أكد تقرير ديلويت أن دبي لا تزال تتمتع بالقدرة الكبيرة على جذب الشركات الاستهلاكية لإطلاق علامات تجارية جديدة في الإمارة وسط زيادة تدفق السكان والزوار الجدد، ما سيجعل هذا القطاع يحقق معدلات نمو إضافية.

وأرجع ستيفان بيرتش، شريك ومسؤول قطاع العقارات في ديلويت الشرق الأوسط، معدلات النمو المرتفعة التي شهدها قطاع العقارات في دبي إلى أن ثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي تبقى قوية، ويعود السبب في ذلك إلى حالة الأمان والاستقرار التي تنعم بها دبي، وتوفيرها لنمط جذاب للحياة، بالإضافة إلى التشريعات الأخيرة الخاصة بمنح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتوقع ستيفان أيضاً استمرار قدرة دبي على توفير الفرص المغرية للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وازدهار أعمالهم بسبب الزيادة الملحوظة في عدد سكان الإمارة، وارتفاع عدد الزوار، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي الذي تسجله دبي.

العقارات السكنية

وارتفع حجم المعاملات العقارية بنسبة 29 % في عام 2023 مقارنة بعام 2022 وشكلت عقارات سوق إعادة البيع 41 % من إجمالي هذه المعاملات، وبلغ أعلى رقم لهذه المعاملات في مناطق الخليج التجاري، وداون تاون، وقرية جميرا.

وشهد سوق العقارات في دبي استحواذ 3 مناطق على أعلى معدل نمو في المبيعات، وهي شقق بالم جميرا، ودبي الجنوب، ومدينة محمد بن راشد، مقابل 3 مناطق سجلت أعلى معدل في تراجع أسعار العقارات، وهي: فيلات بالم جميرا، ومدينة دبي الرياضية، ودبي لاند. بالمقارنة، وصلت الإيجارات إلى أعلى معدل نمو لها في مركز دبي المالي العالمي وجميرا والمجمع السكني في دبي لاند، حيث تراوح معدل الزيادة في الإيجارات في هذه المناطق من 36 % إلى 39 %. وبالنسبة لقطاع الضيافة فقد أظهر أداءً قوياً، حيث بلغ معدل الإشغال في الفنادق 77 % وبلغت هذه المعدلات ذروتها في شهر فبراير بنسبة 88 %.

المكاتب

شهدت إيجارات المكاتب في عام 2023 زيادة بنسبة 17 % متجاوزة بذلك المستوى السائد ما قبل جائحة كورونا (2019) بنسبة 20 %. وتعكس هذه الزيادة موقع دبي القوي باعتبارها الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تتطلع إلى ترسيخ حضورها في المنطقة.

وتمتلك دبي مزايا تنافسية إيجابية كبيرة مثل زيادة النمو الاقتصادي، والمبادرات التي تواظب دبي على إطلاقها بهدف تسهيل ممارسة الأعمال والنشاط التجاري فيها، ما يشير إلى قدرة سوق المكاتب في دبي على زيادة معدلات النمو في السنوات المقبلة.

التجزئة

من المتوقع ارتفاع النفقات الإجمالية لقطاع التجزئة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5 % من عام 2022 إلى عام 2027، ويعود السبب في جزء كبير من هذا النمو إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان والزوار في دبي بحلول 2030، ما يشير إلى محافظة قطاع التجزئة على آفاق مستقبلية إيجابية، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة في دولة الإمارات إلى 428 مليار درهم وفي دبي 102 مليار درهم بحلول 2027.

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