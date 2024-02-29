2.44 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.44 مليار درهم تمت عبر 766 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 578 مبايعة بقيمة 1.74 مليار درهم، منها 105 مبايعات لأراض، و445 مبايعة لوحدات سكنية و28 مبايعة لمبان.

وجاءت أهم المبايعات في دبي لصفقة بيع شقة سكنية على الخريطة في منطقة الجداف بقيمة 50 مليون درهم، كما شهد السوق صفقة بيع قطعة أرض في منطقة نخلة جميرا بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 545 مليون درهم تمت عبر 139 معاملة، منها 52 رهناً لأراض، و71 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبان، وكان أهمها صفقة رهن لقطعة أرض تجارية في منطقة النهدة 1 بقيمة 97 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 49 هبة بقيمة 147.7 مليون درهم، كان أهمها لفيلا في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 24 مليون درهم.

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