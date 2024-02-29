«كارفور» تستثمر 50 مليوناً بعروض رمضان وتطلق حملة «أسعار أقل من العام الماضي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كارفور، التي تمتلك شركة «ماجد الفطيم» الحقوق الحصرية لتشغيلها في الإمارات، إطلاق حملتها الرمضانية «أسعار أقل من العام الماضي»، لتقدم خصومات تصل إلى 50% على الفئات المفضلة والأكثر رواجاً لدى العملاء. ولجعل التسوق في شهر رمضان أكثر ملاءمة لميزانية العائلات، عمدت كارفور إلى تخفيض أسعار 5,000 منتج، بما في ذلك المنتجات اليومية الأساسية والأطعمة الطازجة وأجهزة المطبخ والإلكترونيات وغير ذلك الكثير.

كما قامت كارفور بتثبيت أسعار 100 سلعة أساسية، بما في ذلك الأرز والحليب والزيت وغيرها من السلع، ما يتيح للعملاء التسوق بكميات أكبر مقابل إنفاق أقل. وفي إطار جهودها لتحقيق استراتيجيتها التي تركز على العملاء، استثمرت كارفور 50 مليون درهم لإتاحة الفرصة للمتسوقين للاستفادة من هذه العروض والتوفير بكفاءة.

وقال برتراند لومي، مدير كارفور الإمارات لدى «شركة ماجد الفطيم للتجزئة»: «يُمثل شهر رمضان المبارك إحدى أهم المناسبات لكارفور، إذ إنه يتيح لنا الفرصة لخدمة مجتمعنا وبأن نكون أقرب إلى عملائنا. وتتمثل أولويتنا خلال الشهر الفضيل في ضمان حصول العملاء على المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة بأفضل الأسعار. لقد عمل فريق كارفور بجهد لتوفير أسعار أقل من العام الماضي بهدف تقديم تجربة تسوق مريحة وملائمة للعملاء».

وأضاف: «نؤمن في كارفور بمسؤوليتنا الاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك، خططنا لتنفيذ عدد من المبادرات الخيرية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء. سنظل ملتزمين في كارفور بدعم المجتمعات التي نتواجد فيها والتفاعل مع قضاياها واحتياجاتها».

ويمكن لعملاء كارفور الاستفادة من خدمات التوصيل السريعة خلال 60 دقيقة من خلال خدمة «Carrefour NOW». وسيتم تخصيص مساحة للمنتجات بالجملة في 13 متجراً من متاجر كارفور، ما يسمح للعملاء شراء كميات كبيرة وتوفير مبالغ أكبر أثناء تسوق السلع الأساسية. وتأتي هذه المبادرة لتؤكد التزام كارفور بتوفير الراحة للعملاء وتعزيز قدرتهم الشرائية.

ولتضمن العلامة التجارية توافر المنتجات دون انقطاع بأفضل الأسعار، وقعت كارفور اتفاقيات مع 26 مزارعاً محلياً. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً للعقود المبرمة مع المزارعين المحليين التي تتيح لكارفور تزويد عملائها بالمنتجات الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كارفور أكثر من 2,200 منتج من علامتها التجارية الخاصة، والتي يتم إنتاج 60% منها في دولة الإمارات. وسيتم توفير الزيت والحليب بأقل الأسعار في السوق.

وستواصل كارفور إطلاق ودعم المبادرات الخيرية طوال الشهر الكريم. ويشمل ذلك التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير صناديق رمضان بقيمة 50 و100 درهم، والتي تحتوي على المستلزمات الأساسية لتوزيعها على العائلات المحتاجة، حيث يتوافر 15,000 صندوق للشراء في فروع كارفور وعبر متجر كارفور الإلكتروني.

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