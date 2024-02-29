وفد من اقتصادية الشارقة يزور مزرعة القمح بمليحة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتنسيق مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية زيارة رسمية لعدد من مديري وموظفي الدائرة لمزرعة القمح بمليحة، وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على مشروع زراعة القمح في الشارقة.

وقام الوفد بالتجول بين المسطحات الخضراء، والتعرف على مزرعة القمح ومساحاتها وتكاملها مع مشاريع الاستدامة الزراعية، والتعرف على تجربة الشارقة واستراتيجيتها في زراعة القمح، بمزرعة مليحة، التي تعد خطوة في تحقيق الأمن الغذائي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمحلي، وسيفتح آفاقاً أوسع لتنويع المصادر المحلية، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومن جهته أشاد حمد المحمود، رئيس الدائرة، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه من عناية بشؤون المجتمع وحرص سموه على تنمية المساحات الخضراء وتعزيز الأمن الغذائي للإمارة، وأوضح أن ما حققه المشروع من نجاح مبهر فاق التوقعات.

وأكد أهمية هذا التوسع في الرقعة الخضراء وتنمية الموارد الغذائية عملاً بمتطلبات الاستدامة الزراعية.

وأعرب عبدالعزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، عن شكره وتقديره لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية لهذا التعاون الذي يعكس الاسترشاد بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بأهمية المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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