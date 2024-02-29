سعود بن صقر: الطيران ركيزة للتنمية الشاملة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، فعاليات النسخة الـ 11 من «قمة العرب للطيران»، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة. وتنعقد القمة على مدار يومين تحت شعار «استشراف مستقبل قطاع السفر».

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن صناعة الطيران ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ورافد حيوي لتعزيز النمو الاقتصادي، وصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقال سموه: "رأس الخيمة حريصة على تعزيز العمل المشترك من أجل استشراف مستقبل مستدام لقطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، والمضي نحو آفاق أرحب من التعاون، وبناء الشراكات المعززة لتحقيق الازدهار والتنمية. كما أن الإمارة تسعى لترسيخ مفهوم الاستدامة والابتكار في الرؤى والإستراتيجيات والخطط السياحية، من خلال تشجيع الاستثمارات، وتبني التشريعات والسياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسياحي والاستدامة، بما يتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية العالمية، ويرسم ملامح مستقبل أفضل للإنسانية".

وأضاف سموه: "تشكل القمة منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الفرص والتحدّيات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ونحن سعداء باستضافة هذا الحدث الرائد لما له من أهمية على صعيد تعزيز التكامل والترابط الذي يسهم في دفع عجلة النمو والتطور في قطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات والعالم العربي باعتبارهما من أبرز محركات التنمية الشاملة".وأشار سموه إلى أن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب جهوداً حثيثة من خلال بناء شراكات فاعلة ودائمة بين القطاعين العام والخاص من جهة، والمستثمرين والمنظمات السياحية الدولية من جهة أخرى، بما يدعم نمو وتقدم هذا القطاع، ويحقق أهدافه التنموية في البلدان السياحية.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، أهمية قمة العرب للطيران في تشجيع واستقطاب الشباب العربي للعمل في القطاع المتصلة بالطيران وصناعاته.

من جانبه، أكد عادل العلي، رئيس قمة العرب للطيران 2024 برأس الخيمة رئيس شركة العربية للطيران، خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات القمة: يضم الأسطول حاليا 74 طائرة، مع استلام 8 طائرات جديدة بنظام الإيجار خلال العام الجاري 2024، وبداية من 2025 نبدأ استلام 13 طائرة ثم 20 طائرة سنوياً على مدار 5 سنوات لنصل إلى 150 طائرة من نوع إيرباص، مشيراً إلى أن الشركة حققت 84% نسبة تشغيل على جميع طائرات الشركة خلال 2023، بفضل التوسع في الوصول للمحطات الدولية والبالغ عددها 200 محطة حول العالم. واستبعد فكرة وجود تحالفات تجمع شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة العربيةاً.



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