«مالية عجمان» تعرّف بابتكارات «توريد»

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية بعنوان «كيف تكون مورّداً معتمداً»، استضافت خلالها ممثلين عن جميع موردي حكومة عجمان، لإطلاعهم على أحدث ابتكارات الدائرة الخاصة بمنصة «توريد»، واستكشاف سبل إضافة مزيد من التطوير عليها بما يتناسب مع متطلباتهم، وذلك تزامناً مع شهر «الإمارات تبتكر 2024».

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الدائرة على المشاركة في فعاليات شهر «الإمارات تبتكر»، وذلك انطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، واعتماده كنهج عمل دائم في عمل الدائرة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة ورفد مسيرة التنمية المستدامة فيها. خلال الورشة، استعرض المهندس فهد صالح البلوشي، مدير مشاريع في الدائرة، ابتكارات الدائرة الجديدة المتعلقة بمنصة توريد، حيث عرض آلية عمل النظام في ظل التطويرات الجديدة، وعرّف الحضور إلى التقنيات الحديثة في نظام الموردين والتحديثات التي تم إدخالها على قارئ الرخص OCR.

كما تم تقديم إرشادات مفصلة للمورّدين حول كيفية استخدام واجهات النظام الجديد. وأشار مروان آل علي، مدير عام الدائرة، إلى أنها تعكس التزام دائرة المالية في عجمان بالعمل المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الفعالية والكفاءات والمرونة في إدارة المشتريات الحكومية عبر تحسين أنظمتها وتسهيل خدماتها بما يتناسب مع تطلّعات المستفيدين منها، والمضي قُدماً في تعزيز التحوّل الرقمي في جميع مجالات العمل المالي الحكومي بالإمارة من خلال توظيف أحدث التقنيات المبتكرة.

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