«دو» و«أمازون ويب سيرفيسز» تتعاونان لتسريع التحول السحابي للمؤسسات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إبرام شراكة جديدة مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الاتصالات 2024 في برشلونة، تهدف إلى تعزيز التحول السحابي للمؤسسات والهيئات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشهد الشراكة الجديدة بين الجانبين إنشاء مركز متقدم للتميز السحابي (CCoE) تتمثل أهدافه في تطوير أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية وسياسات ومتطلبات الحوكمة للانتقال إلى السحابة، بما يساهم في تمكين دو من تقديم خدمات سحابية مبتكرة لعملائها.

وستعمل دو عبر هذه الشراكة على توفير حلول سحابية مخصصة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات عبر مختلف القطاعات، وذلك من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل أمازون ويب سيرفيسز على تمكين شركة دو من تطوير قدراتها في مجال توفير الخدمات السحابية السيادية لتلبية متطلبات الحوكمة وتوطين البيانات واستضافتها محلياً، إضافة إلى متطلبات أمان وحماية البيانات للمؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات التنظيمية في دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ«دو»: تنسجم أهداف هذه الشراكة مع أمازون ويب سيرفيسز مع رؤية دو الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مزوداً رقمياً رائداً وموثوقاً به من جانب المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتمكينها من مواكبة متطلبات التحول الرقمي من خلال تزويدها بخدمات ومنصات وحلول رقمية مبتكرة. وسيتيح لنا هذا التعاون تسخير أحدث تقنيات وخبرات أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز قدراتنا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس بما يسهم في خلق قيمة أكبر للمؤسسات في دولة الإمارات وتمكينها من تحقيق نجاحات مستدامة في العصر الرقمي.

وقال برنارد نجم، نائب الرئيس للاتصالات في الشرق الأوسط بشركة أمازون ويب سيرفيسز: يسرنا التعاون مع شركة دو لدعم جهودها ورؤيتها الهادفة إلى تطوير منظومة الخدمات السحابية في الإمارات وتمكين المؤسسات بالقطاعين العام والخاص من تقديم تجارب رقمية محسنة لعملائها. إن التقنيات السحابية المبتكرة تسهم بشكل ملموس في تعزيز مرونة المؤسسات والشركات من جميع الأحجام وتحفيزها على الابتكار ومواكبة متطلبات العصر الرقمي. ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع دو لمساعدة العملاء على تحديث البنى التحتية الرقمية لمؤسساتهم.

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