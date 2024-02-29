«الطيران المدني» تنظم ورشة حول «تصفير البيروقراطية الحكومية»

المصدر: دبي- البيان

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نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل عن سبل إعادة هندسة الخدمات الحكومية في قطاع الطيران المدني لتبسيطها وتقليص حجم الإجراءات المتبعة، وذلك بما يخدم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات. تم عقد الورشة بحضور سيف السويدي المدير العام للهيئة، وبمشاركة كافة مديري القطاعات ومديري الإدارات وفرق العمل المعنية بتحسين تجربة المتعاملين بالهيئة.

وقال سيف السويدي، إن تعزيز مرونة الخدمات الحكومية من خلال دمج وتقليص الإجراءات وتبسيطها، والتركيز على التوسع في الخدمات الاستباقية، هو متطلب وطني والتزام حكومي وركيزة من ركائز الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات لضمان تعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات، وقادرة على خلق فرص نمو جديدة. ووجه السويدي فريق عمل الهيئة باستكمال تنفيذ متطلبات «برنامج تصفير البيروقراطية»، كما اطلع على ما تم إنجازه إلى الآن من تحسينات على خدمات الهيئة.

كذلك، تم استعراض «خطة برنامج رشيد» الذي أطلقته الهيئة في 2023 لتقليل الهدر بجميع المجالات «الاستراتيجية، التشغيلية، التقنية والبيئية»، كما تم استعراض نتائج مبادرة «الهيئة اللاورقية» والتي تعتبر مبادرة ضمن برنامج رشيد، من خلال تحفيز القطاعات والإدارات على خفض نسبة استهلاك الأوراق. وتم خلال الورشة تكريم الوحدات التنظيمية بالهيئة التي حققت أفضل أداء في تخفيض استهلاك الأوراق والتحول نحو اللاورقية.

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