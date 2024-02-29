غرفة دبي العالمية تنظم 1800 اجتماع ثنائي لدعم نمو الشركات المحلية دولياً

المصدر: دبي- البيان

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نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تعزيز فرص النمو والانتشار الخارجي لـلشركات المحلية العاملة في الإمارة خلال العام 2023، وذلك من خلال تنسيقها لأكثر من 1,800 اجتماع عمل ثنائي لهذه الشركات في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها الغرفة في مارس من العام الماضي.

وخلال أول عام لانطلاقها، نظمت مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» 7 بعثات ووفود تجارية إلى 11 سوقاً في 3 قارات شملت آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتضمنت الأسواق التي شملتها جولات البعثات التجارية كلاً من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في وسط آسيا، ورواندا وكينيا في شرق أفريقيا، وكوت ديفوار ونيجيريا في غرب أفريقيا، فيما شاركت الوفود بمعارض دولية بالمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وألمانيا.

وتضمنت فعاليات البعثات والوفود التي نظمتها المبادرة العام الماضي تنظيم أكثر من 1,800 اجتماع عمل ثنائي. وتسهم الغرفة من خلال مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» بشكل فعال في دعم أهداف مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً حول العالم، إلى جانب إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتباً ترويجياً تجارياً لدبي .

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ملتزمون من خلال مبادراتنا وبرامجنا برفع قيمة تجارة دبي الخارجية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وحرصت الغرفة على تحديد مجموعة من الأسواق الدولية المجزية لشركات الإمارة مع دراسة واقع ومعطيات كل منها ورصد آراء وأفكار القطاع الخاص المحلي، وباشرنا عبر مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» تحفيز انطلاق وانتشار شركات دبي نحو تلك الأسواق من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تنظيم البعثات والوفود التجارية ».

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