الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو النمو المستدام

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أمس، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، يسير بخطوات ثابتة نحو النمو المستدام والتنافسية.

وقال: إننا في منتصف الطريق لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وحصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وأشار إلى وجود أكثر من 788000 شركة تم تسجيلها في الإمارات بنهاية عام 2023، ضمن خطة الوصول إلى مليون شركة بحلول العام 2031.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا 2024» في أبوظبي تحت شعار «الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو»، بمشاركة نخبة بارزة من القادة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين المحليين والعالميين، ومجموعة من الخبراء وصانعي القرار واللاعبين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وبحضور ممثلين عن مبادرة 100 شركة من المستقبل. تستضيف قمة «إنفستوبيا 2024» أكثر من 90 متحدثاً يمثلون كبرى الشركات العالمية عبر أكثر من 38 جلسة حوارية تغطي أحدث اتجاهات الاستثمار والاقتصاد مثل الاستراتيجيات الجديدة في صفقات رأس المال المخاطر، وإمكانات نمو الاقتصاد الأخضر، والجيل الجديد للاستثمار، كما تتضمن القمة نحو 5 اجتماعات طاولة مستديرة.

100 شركة

وأوضح أن نسخة «إنفستوبيا» هذا العام مميزة لكونها شهدت الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 شركة من المستقبل» بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، والتي تواكب الاقتصادات الجديدة والمستقبلية والناشئة، كما وفرت «إنفستوبيا» في نسختها الثالثة للمبادرة مساحة للتواصل مع المستثمرين العالميين والتعرف على أحدث الاتجاهات الاستثمارية العالمية.

واستعرض معالي وزير الاقتصاد الركائز الرئيسية الثلاث لـ«إنفستوبيا» وهي «حوارات إنفستوبيا العالمية»، و«مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية»، و«إنفستوبيا ماركت بليس»، وأضاف أن «إنفستوبيا» استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تفرض نفسها وتعزز حضورها بين مجتمعات الأعمال، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، حيث نجحت في تكوين علاقات واسعة مع مختلف المستثمرين العالميين ومديري الأصول والبنوك الاستثمارية لتصبح إحدى أبرز المنصات العالمية للاستثمار، إضافة إلى عقد شراكات عالمية مع مؤسسات دولية لتبادل الخبرات حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الجديد، كما تم التواصل مع أكثر من 5000 مشارك خلال النسخ الثلاث لـ«إنفستوبيا»، للنقاش والتباحث حول رسم مستقبل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأشار إلى أن الإمارات أطلقت «إنفستوبيا» عام 2021 لتصبح جزءاً مهماً في دعم رؤيتها لبناء نموذج اقتصادي معرفي أكثر مرونة وتنوعاً، وتعزيز مكانة الإمارات لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

11 جلسة نقاشية

شهد اليوم الأول لقمة «إنفستوبيا» انعقاد 11 جلسة نقاشية تناولت فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والاقتصاد الدائري والإبداعي والرياضي وتقنيات الطيران.

وشهد اليوم الأول جلسة مهمة بعنوان «الآفاق اللامحدودة للاقتصاد الجديد: استكشاف الفرص»، شارك فيها كل من الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لمدرسة باريس للاقتصاد، والدكتور ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين في مؤسسة سيتي للأبحاث، وكانت بإدارة جون ديفتيريوس، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك بأبوظبي.

وتحدث الدكتور محي الدين عن ضرورة عدم إغفال الدول المتدنية ومتوسطة الدخل لدى الحديث عن اتجاهات الاقتصاد العالمي والمتغيرات المتعلقة به، مستشهداً بقارة أفريقيا التي انتقلت من قارة متدنية الدخل في السابق لتصبح اليوم متوسطة الدخل، وأكد الحاجة الماسة للاستثمار في رأس المال البشري وقطاع التعليم والبنية التحتية، كما شمل اليوم الأول عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان «المكاتب العائلية - تحفيز الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات وتشكيل المستقبل». واستضافت القمة جلسة نقاشية بعنوان: «الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي».

مذكرة تفاهم

أعلنت «إنفستوبيا» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة الإمارات للسيارات»، لتعزيز التعاون في مجال النقل المبتكر. شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي عبدالله بن طوق، فيما وقعها بدرية الميدور، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم.

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