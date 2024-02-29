«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق 3 فروع رقمية متطورة بالدولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت آفاق الإسلامية للتمويل، عن افتتاح ثلاثة فروع رقمية جديدة في دبي والشارقة والفجيرة كجزء من استراتيجيتها التوسعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم منح العملاء المحتملين تجربة تأهيل سلسة، مع فرصة التقدم بطلب للحصول على المنتجات وبدء استخدامها على الفور، ومن أبرز الميزات هو القدرة على التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان، حيث لا يستطيع العملاء المعتمدون طباعة بطاقاتهم فحسب، بل يمكنهم أيضاً تفعيل بطاقاتهم على الفور، مما يسهل الاستخدام الفوري.

في خطوة نحو تعزيز تمكين العملاء، توفر فروع آفاق الرقمية الحديثة، التي تجسد شعار «تمويل بكل سهولة»، وصولاً مثالياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مجموعة خدمات آفاق الكاملة، وهذا ما يسهل بدوره على العملاء التفاعل مع الشركة بأقصى قدر من الراحة، وبالنسبة لعملائنا الحاليين، تعد هذه الفروع بمثابة منصة متكاملة مثالية للحصول على نظرة شاملة حول تعاملهم مع آفاق، إلى جانب سهولة سداد المدفوعات لمختلف المنتجات والخدمات.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «لقد أعرب عملاؤنا في أكثر من مناسبة عن تفضيلهم للمنصات الرقمية التي توفر الراحة والمرونة لإدارة شؤونهم المالية بما يتناسب مع احتياجاتهم، في أي وقت وفي أي مكان، لذا تم تصميم فروعنا الرقمية الجديدة بدقة لتلبية متطلبات العملاء المتطورة، مما يضمن تجربة مالية سلسة ومبسطة، حيث ينصب تركيزنا على تسخير التكنولوجيا المتطورة لتقديم خدمة عملاء رفيعة المستوى».

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