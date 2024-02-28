مديرة مركز التجارة الدولية: الإمارات رائدة في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على ريادة دولة الإمارات في دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عملها.

وقالت هاملتون، في جلسة حوارية بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي: «بدون شك، هناك العديد من البرامج المصممة خصيصاً في الإمارات لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً دعم مبادرات تمكين المرأة، وهو أمر يضعها في مركز الريادة، حاثة على حذو الإمارات في هذا الصدد، فهناك قلة قليلة من الدول التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد».

يذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي مليون شركة بحلول 2030.

وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، بحسب وزارة الاقتصاد.

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