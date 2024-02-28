مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % عن 2023

المصدر: دبي - البيان

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أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليارات درهم، بعد إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة.

وقد شهد عام 2023 نمواً قوياً في الربحية، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43 % ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 26 %. وأسهم ارتفاع الموجودات المدرة للدخل ودعم العائدات المرتفعة في نمو الميزانية العمومية للبنك لتبلغ 314 مليار درهم. وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته.

وتضمن جدول الأعمال الأخرى للجمعية العمومية انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك وآفاقه المستقبلية، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية. وقد تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجدداً أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضاً على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وأضاف معاليه: «في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2023، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية الجديدة، والتي ستوفر لنا الدعم اللازم للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة. كما نتقدم بالشكر الجزيل من جميع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المنتهية ولايتها على عملهم الجاد والدؤوب وتوجيهاتهم وخبراتهم المميزة. واستشرافاً لعام 2024، فإننا على ثقة تامة بأن بنك دبي الإسلامي سيحافظ على مسار النمو القوي الذي يمضي عليه، من خلال الابتكار واستخدام الأساليب الحديثة، واستكمال هذه الجهود بمواصلة التركيز على أفضل ممارسات الأعمال المستدامة».

من جانبه، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يسرني أن أعبر عن سعادتي الغامرة بهذا النجاح الكبير لبنك دبي الإسلامي، والذي فاق جميع التوقعات، ليحقق مجدداً نتائج مذهلة، بعد عام تميز بإنجازات غير مسبوقة؛ وخلق قيمة جوهرية للجميع، سواء كان ذلك هنا، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في جميع أنحاء العالم. لقد كان عام 2023 بالفعل بمثابة مرحلة تاريخية بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث تجاوز صافي أرباحنا عتبة الـ 7 مليارات درهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنك. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على تفانينا الراسخ والتزامنا اللامحدود بدعم القطاعات الحيوية على مستوى البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خلال عام شهد نمواً اقتصادياً مستمراً على النطاق المحلي، لضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا».

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