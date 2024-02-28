خلدون المبارك: «مبادلة» تستثمر في تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، إن الشركة ستضخ رأسمال كبيراً في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء هذا العام، في التزام من صندوق الثروة السيادي بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.

وذكر المبارك خلال مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي أن صناديق الثروة السيادية لديها الفرصة والمسؤولية عن التحول من مستثمرين في الأصول إلى عوامل تمكين للتقدم العالمي.

وأضاف «نخطط لزيادة الاستثمار في السوق الأمريكية وتعزيز المنتجات الاستثمارية الاستراتيجية والمستشرفة للمستقبل في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا».

وأضاف المبارك أن مبادلة، التي تسيطر عليها الحكومة، تعمل على التوسع أيضاً للمشاركة في الأسواق النشطة طويلة الأجل في آسيا في إطار التركيز على الاتجاهات الاستثمارية الضخمة والتركيبة السكانية العالمية. وقال «نقوم بزيادة مخصصاتنا طويلة الأجل لآسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وبالطبع الهند».

ولم يحدد المبارك حجم رأس المال الذي ستضخه مبادلة هذا العام في الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما.

وتشير زيادة المخصصات طويلة الأجل لآسيا إلى أن مبادلة تراهن على عدم استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأنها ترى فرصاً استثمارية كبيرة هناك على المدى الطويل.

من جهة أخرى، أعلنت شركة مبادلة كابيتال، وشركة «ووري فينشر بارتنرز»، المملوكة بالكامل لمجموعة ووري فاينانشيال في جمهورية كوريا، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن إبرام شراكة استراتيجية بينهما.

وبموجب هذه المذكرة، ستتعاون وحدة الحلول التابعة لمبادلة كابيتال، وشركة ووري فينشر بارتنرز في البحث عن فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أماكن مختلفة من العالم، وإنشاء لجنة مشتركة تكون مهمتها دفع التعاون والحوار بين الشركتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز