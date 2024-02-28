«دبي للسلع» يتعاون مع «المؤسسة الكورية للشركات الناشئة» لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال (KISED)، إيذاناً بانطلاق تعاون طويل الأجل يهدف إلى توطيد أسس الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال في البلدين.

وانسجاماً مع التزام المركز بتعزيز نمو الشركات الناشئة ودعم الابتكار، فإن هذه الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز حضور شبكة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة داخل كوريا الجنوبية، في خطوة استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتفتح آفاقاً جديد لفرص التجارة والأعمال بين البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية عقب الشراكات الرئيسية التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023 مع جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية (KBIPA) ومدينة سونغنام.

وقع الاتفاقية كل من أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة، ممثلاً لمركز دبي للسلع المتعددة، وجانجهون لي، نائب الرئيس لـ «المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، وذلك خلال حفل توقيع أقيم على هامش مؤتمر إنفستوبيا الدولي في أبوظبي، وسط حضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الإمارات وكوريا، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق، عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، وديهي لي، نائب الوزير - وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

تتضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية تدشين سلسلة من المبادرات الرئيسية والحيوية الداعمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما فيها فرص النمو والتطوير العابرة للحدود من خلال برامج إرشادية وتوجيهية وكذا المشاركة في الفعاليات الدولية، بالإضافة إلى بحث سبل الشراكات والمشاريع المشتركة الجديدة. كما سيقدم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم لبرنامج مخصص للشركات الناشئة الكورية الواعدة لتمكينها من دخول السوق الإماراتية، والذي تنظّمه منصّة تسريع الأعمال (AGCC).

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال بمثابة شاهد آخر على التزام المركز بدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال التعاون الدولي. وهذه الشراكة لا تقتصر على توفير منصّة لتبادل المعرفة والخبرات، بل تساهم كذلك في خلق بيئة مثالية تتوافر فيها كافة المقومات التي تضمن نمو ونجاح الشركات الناشئة، وبالتالي وضع اللبنات الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي إطار هذه الشراكة، سنعمل معاً على توفير فرص تجارية جديدة، مما يعزز دور روّاد الأعمال في رسم ملامح مستقبل الأعمال والتجارة دولياً».

يتمثّل هدف الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة والمؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تقديم الدعم الشامل للشركات الناشئة وروّاد الأعمال. ويتضمن هذا التعاون تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والموارد بين الجانبين، بغية تعزيز نمو الأعمال وتحفيز الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبدوره، قال جانجهون لي، نائب الرئيس لـ «المؤسسة الكورية لتنمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال»: «سعداء بتعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يُعد مركزاً داعماً للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم. وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا المشترك نحو إحداث تأثير إيجابي في مشهد ريادة الأعمال الدولي. وبالاستفادة من الخبرات والموارد المقدمة من المركز، فإننا نتطلع إلى تعزيز مستوى دعمنا للشركات الناشئة وروّاد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق والفرصة الجديدة».

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