«كارتر آند وايت»: معرض دبي العالمي للقوارب الأهم في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة كارتر آند وايت الإماراتية في فعاليات الدورة الثلاثين من «معرض دبي العالمي للقوارب 2024».

وشهد جناح شركة كارتر آند وايت منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الحضور والمشاركين الذين حرصوا على التعرف على أحدث منتجات أكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت، إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل الملابس وأغطية الأسرة ومستلزمات الاستخدام الشخصي.

وأكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، أن معرض دبي العالمي للقوارب يعتبر المعرض الأهم على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في مجال القوارب واليخوت ومستلزماتها، مشيراً إلى أن مدينة دبي قد نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية في عالم القوارب واليخوت، واستقطاب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر السركال أن شركة كارتر آند وايت وعلى امتداد السنوات الماضية، قد حرصت على المشاركة والتواجد في هذا المعرض المهم، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الأكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، موضحاً أن منتجات الشركة قد لاقت اهتماماً وإقبالاً من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

وأفاد بأن العديد من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب قد طلبوا بتزويدهم بأحدث الأكسسوارات والمستلزمات التي تتولى كارتر آند وايت تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة لا مثيل لها.

وكشف السركال أن الطلب على أكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب لا يزال يسجل ارتفاعاً كبيراً، خاصة مع وضع ملاك وأصحاب اليخوت خططاً للسفر والتنقل والاستجمام خلال الصيف المقبل.

وأوضح أن سوق مستلزمات وأكسسوارات اليخوت يسجل نمواً متواصلاً مع ارتفاع أعداد ملاك اليخوت والقوارب في الدولة والمنطقة.

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