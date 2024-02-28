العراق تسعى للانضمام لمنظمة التجارة وتوسيع علاقاتها مع العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، استكمال بلاده متطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بعد إتمام الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار الغريري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إلى إنجاز ملفي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات ضمن جدول توقيتات الانضمام إلى نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف.

ولفت الغريري إلى اهتمام الحكومة العراقية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن تقدم العراق بطلب للانضمام منذ عام 2004، إيماناً منه بأهمية أن يكون ضمن نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف وأن يعود العراق لوضع مؤثر في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع عربي بهدف الاطلاع على تجاربها قبيل الانضمام للمنظمة.

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