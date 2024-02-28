غرفة تجارة دبي تحفز تعاون القطاعين العام والخاص في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك بهدف بحث سبل العمل المشترك، واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين.

شارك في الاجتماع المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ولوكيش فيرما، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الطاقة المتجددة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومختلف المعنيين لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة الطموحة في دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن خلال المبادرات والمشاريع الرائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية والمشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها، حيث نعمل بشكل حثيث على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل مستدام لدبي. وستعزز شراكتنا مع مجموعة عمل الطاقة المتجددة جهودنا المشتركة في توسعة الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة ودفع تحول الطاقة قدماً».

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم الغرفة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع النجاحات التي حققها مؤتمر «كوب28». وتشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام».

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