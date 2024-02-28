افتتاح المجلس الرمضاني بمركز دبي التجاري 15 مارس

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي التجاري العالمي للترحيب بضيوفه مجدداً في المجلس الرمضاني بعد أسبوعين من الآن لتقديم تجربة إفطار وسحور متميزة في أجواء رمضانية استثنائية، وسيفتح المجلس الرمضاني أبوابه ابتداءً من 15 مارس حتى عيد الفطر المبارك.

ويعدّ المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي من أعرق الوجهات الرمضانية المفضلة في المدينة. وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «الشهر الفضيل شهر التواصل والتراحم إذ يعزز الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين مختلف أطياف المجتمع، ويعد المجلس الرمضاني جسراً للتواصل الإنساني ومنصة اجتماعية متميزة يجتمع فيها الضيوف والعائلات والأصدقاء والزملاء من مختلف الثقافات عاماً تلو آخر لعيش تجارب متميزة».

ويعد المجلس جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الخير الرمضانية، ويتعاون مركز دبي التجاري العالمي هذا العام مع مؤسسة تراحم الخيرية وبنك الإمارات للطعام على توزيع أكثر من 6,000 وجبة في مختلف أنحاء دبي.

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