«سام فورس» تطور مجمعين تجاريين بـ«كيزاد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أمس توقيع اتفاقيتي مساطحة مع شركة سام فورس التجارية، العاملة بتطوير وتشغيل الأصول العقارية في أبوظبي.

وسيتم تطويرمجمعين بموجب الاتفاقيتين كإضافة قوية للبنية التحتية في مجمعات كيزاد وسيعملان على تنشيط قطاع تجارة التجزئة والتسوق في المنطقة. وبموجب الاتفاقيتين، ستطور سام فورس وتشغّل المجمعين في موقعين رئيسيين في كيزاد، لخدمة المقيمين والشركات داخل مجمعات كيزاد.

وسيشمل المجمعان، المقرر تطويرهما في إيكاد (كيزاد مصفح) ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة)، منافذ تسوق ومرافق ومحلات تجارية وخدمية، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومحلات السوبر ماركت ومراكز الأعمال. وقالت فاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - مجموعة كيزاد: «تعكس اتفاقياتنا مع سام فورس رؤيتنا الإستراتيجية للشراكة مع المطورين ذوي الخبرة لضمان سرعة إنجاز المشاريع وتشغيلها لصالح عملائنا. وستعمل شركة سام فورس، بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع مماثلة، على ضمان التكامل والتوافق مع الشكل الجمالي لمناطقنا».

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