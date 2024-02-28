«دوبيزل»: توقع استمرار النظرة الإيجابية لعقارات دبي وأبوظبي في 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت التقارير السنوية المنتظرة عن السوق العقاري في دبي وأبوظبي، والتي أصدرتها «دوبيزل»، عن ارتفاع الطلب على العقارات ونمو العوائد على الإيجار في الإمارتَين، ما يؤكد الإمكانات القوية أمام المستثمرين.

وأظهرت البيانات الأولية، التي جمعتها المنصة العقارية من زيارات الموقع الإلكتروني وسلوك المستخدم خلال عام 2023، توجهات إيجابية في مختلف الفئات العقارية، مدفوعة بتوقعات اقتصادية واعدة للدولة، ومكانتها المميزة بوصفها وجهة للعيش والعمل.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة «دوبيزل» ورئيس مجموعة «دوبيزل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعكس مستويات الإقبال العالية على الإنترنت، مصحوبة بالأرقام القوية التي شاركتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنظومة داري في أبوظبي حول المعاملات خلال عام 2023، النظرة الإيجابية السائدة في السوق. وتوحي المؤشرات المبكَرة باستمرار النظرة الإيجابية على المستوى نفسه في 2024.

دبي

شهد سوق العقارات في دبي عام 2023 المزيد من النمو والازدهار، حيث تستقطب السياسات المواتية للأعمال مزيداً من المستأجرين إلى السوق. ويشكل الأداء المتنامي لقطاع الإيجار أخباراً سعيدة للمستثمرين المهتمين بالإمارة، التي تشتهر بخيارات استثمار جذابة ووفرة فرص التوظيف وأسلوب حياة مميز وسابق لعصره.

يُشير التقرير إلى عام 2023 على أنه «عام الفلل ميسورة الكلفة»، بحيث ارتفع عدد سكان دبي الذين يستأجرون منازل مستقلة. فقد زادت نسبة استئجار الفلل ذات الأسعار القريبة من المتناول بنسبة 16,64 %، وأتى مجمع داماك هيلز 2 في الطليعة، بحيث بلغ متوسط بدل الإيجار السنوي 96 ألف درهم إماراتي. وحافظت مناطق أخرى مثل مردف وقرية جميرا الدائرية ودبي لاند على شعبيتها، حيث تتوفر الفلل بمتوسط إيجار سنوي دون الـ200 ألف درهم إماراتي. وتحافظ منطقة البرشاء على مكانتها عند الباحثين عن مساحات أكبر ووحدات تتمتع بخصوصية أكبر، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي 388 ألف درهم، تليها جميرا ومجمع دبي هيلز استيت الجديد نسبياً.

وشهدت دبي معدلات زيادة ملحوظة في بدلات الإيجار في السنوات الأخيرة، وفي طليعتها دبي لاند والبرشاء (بنسبة 42,54 % و31,08 % تباعاً). ارتفع متوسط بدلات الإيجار الشقق في قرية جميرا الدائرية بنسبة 32 % سنوياً، فيما حققت داماك هيلز زيادة هائلة بنسبة 67 % في أسعار الإيجار السنوية.

و حافظت دبي مارينا على موقع الصدارة من ناحية استئجار الشقق، بمتوسط بدل إيجار سنوي ارتفع ليُسجل 148 ألف درهم إماراتي. شهد الخليج التجاري وداون تاون دبي بدورهما زيادات ملحوظة في بدل الإيجار السنوي للشقق. ففي التفاصيل، سجّل الخليج التجاري أعلى زيادة في متوسط أسعار إيجار الشقق الفاخرة، بنسبة 21,05 %، فيما أتت داون تاون دبي في المرتبة الثالث على قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، بمتوسط بدل إيجار سنوي بلغ 214 ألف درهم إماراتي عام 2023، الأمر الذي يدل على تنامي الطلب على المساكن الفاخرة في دبي.

أداء قوي للمبيعات

بحسب تقرير «دوبيزل» السنوي عن المبيعات العقارية، فإن عام 2023 كان عام النمو لسوق العقارات. لقد جذبت دبي انتباه المستثمرين، في ظل المشاريع الجديدة الجاهزة، وارتفاع الطلب على المشاريع قيد الإنشاء، والسياسات المؤاتية للأعمال.

أفاد التقرير بأن متوسط أسعار بيع الشقق والفلل، الفاخرة منها أو الميسورة الكلفة، سجّل ارتفاعاً ملحوظاً عام 2023. وتصدرت قرية جميرا الدائرية القائمة عن فئة الشقق ميسورة الكلفة، وتلتها واحة دبي للسيليكون ثم المدينة العالمية. أما في فئة الشقق الفاخرة، فاحتلت دبي مارينا والخليج التجاري وداون تاون دبي المراتب الأولى.

كما سلط التقرير الضوء على المناطق التي تؤمّن أعلى العوائد على الاستثمار في الشقق منخفضة الكلفة والشقق الفاخرة. أتت كل من منطقة الليوان وغرين كوميونيتي في الطليعة، بعوائد عالية على الاستثمار بلغت 9,46 % و9,49 % تباعاً، على أساس عائد الإيجار المُتوقع.

وبحسب حركة البحث على «دوبيزل»، فإن مجمع داماك هيلز 2 جاء في طليعة المناطق التي تشهد طلباً على الفلل ميسورة الكلفة في دبي، وتلته دبي لاند وقرية جميرا الدائرية، فيما احتل مجمع دبي هيلز استيت المرتبة الأولى بين المناطق التي بحث عنها العملاء الذين يرغبون في شراء فيلا فاخرة، بزيادة إجمالية نسبتها 14,37 %.

أبوظبي

كشفت تقارير «دوبيزل» السنوية عن سوق المبيعات والإيجارات العقارية في أبوظبي لعام 2023، عن أن الإمارة تزخر بالفرص الواعدة للمستأجرين والمستثمرين على حدّ سواء.

وتحتل العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي مكانة مهمة في السوق، بحيث شهدت جزيرة الريم ارتفاعاً بنسبة 5,33 % في متوسط بدلات إيجار الشقق الفاخرة، ما يعكس تنامي الطلب على المساكن الفاخرة. شهدت مناطق أخرى، مثل شاطئ الراحة والكورنيش، زيادات ملحوظة في استئجار الشقق الفاخرة، الأمر الذي يعزز مكانة المدينة المميزة لدى السكان الذين ينشدون نمط حياة فاخراً. تشهد جزيرة ياس وجزيرة السعديات أيضاً إقبالاً متزايداً على استئجار الشقق الفاخرة.

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