«ديار» تطلق مشروع «إليفي» السكني في داون تاون جبل علي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «ديار للتطوير»، مشروع إليفي (ELEVE)، أحدث مشاريعها السكنيّة ضمن محفظة الشركة في قلب منطقة داون تاون جبل علي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «يسرنا إطلاق «إليفي»، أحدث مشاريعنا في داون تاون جبل علي. ويندرج اختيار موقع المشروع في جبل علي ضمن خطتنا الاستراتيجية لدعم التوسع والنمو المستدام للمجمّعات السكنية في مختلف أنحاء المشهد الجغرافي المتنوع في دبي. ويوفر «إليفي» الذي يعد أول مشروع لديار في المنطقة، تجربة سكنية مفعمة بالحيوية تتماشى مع الخطة الحضرية لدبي 2040 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة».

ويضم مشروع إليفي أكثر من 33 طابقاً بوحدات سكنية تتراوح بين استديو، غرفة واحدة، غرفتين وثلاث غرف، في موقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد، مما يضمن وصولاً سهلاً إلى المنطقة الصناعية لجبل علي والمناطق السكنية الرئيسية في الفرجان وديسكفري جاردنز، بالإضافة إلى دبي الجنوب، ميناء جبل علي، نخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي.

ويوفر المشروع صالة خاصة للسكان ونادياً، بالإضافة إلى صالة رياضية حديثة، ومسبحاً، وجاكوزي، وحوض سباحة منفصل للأطفال وقاعة متعددة الاستخدامات، ومساحات خارجية خضراء للجلوس ومناطق للشواء. ويشمل المشروع كذلك أربعة طوابق مُغطاة لمواقف السيارات ومناطق للخدمة في الطوابق السفلية وطوابق المنصة، إلى جانب رواقٍ يضم متاجر التجزئة في الطابق الأرضي.

وقال ناصر الدين علي عامر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة ديار: «يتمتع المشروع بالمقومات اللازمة لإرساء معايير جديدة ضمن أحد أسرع الأحياء السكنية نمواً في دبي، ويوفر نمط حياة راقياً في موقع مميز بداون تاون جبل علي، فضلاً عن مرافق فاخرة للسكان. ويسعدنا توفير خطط سداد مميّزة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز