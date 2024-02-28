125 عارضاً محلياً ودولياً في النسخة العشرين لـ«IPS للعقار» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، فعاليات النسخة العشرين من «معرض IPS للعقار»، الذي يستمر 3 أيام وبمشاركة 125 عارضاً محلياً ودولياً.

وأكّد مروان بن غليطة أهميّة الحدث ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي باحتسابه يجسّد المكانة العالميّة التي تتمتع بها الإمارة في خريطة العقار الدولية ووجهة مفضّلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال: «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك بدبي إتاحة الفرص الاستثنائيّة أمام روّاد القطاع العقاري من المستثمرين والمطورين والوسطاء تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى توفير نموذج عقاري ريادي وبيئة حاضنة للابتكار العقاري وبنية تحتيّة رقميّة فريدة.

إنّ الإرث الكبير للمعرض الممتد على مدار 20 عاماً جعل منه حدثاً مشهوداً له عالمياً ومُلتقى لأبرز العارضين الذين يلتقون في منصّة واحدة لتقديم الرؤى وأحدث الاتجاهات الحالية والمستقبليّة في صناعة العقارات العالميّة».

وقال داوود الشيزاوي رئيس المعرض: يعد المعرض منصة استثنائية لعرض مشروعات العقارات المحلية والعالمية، وقد نجحت هذه المنصة على مدار عشرين عاماً، في جمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في مجال العقارات، ما يسهم في تطوير ونمو صناعة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040 أن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويواكب الجهود العالمية لمواجهة التحديات الملحة مثل تغير المناخ والتوسع الحضري.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يبرز هذا التعاون مع المعرض التزامنا تعزيز القطاع العقاري بتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمة متميزة للعملاء، كما يسعدنا أن نسهم في نجاح فعاليات دورة هذا العام من المعرض، وخلق فرص لا مثيل لها للتعاون والتواصل والاستثمار.

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